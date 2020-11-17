بالفيديو.. ميسي يُثير غضب الحكم بهذا التصرف!

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت لقطات فيديو نشرت مؤخرا، حوارا بين حكم مباراة والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة لن تنساها جماهير كرة القدم حول العالم.

وجرى الحوار بين الحكم الهولندي بيورن كويبرز وميسي، خلال لقاء الذهاب بين برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، وتحديدا بعد تسجيل النجم الأرجنتيني الهدف الثالث في مرمى "الريدز"، حسب ما أظهر فيديو من اللقاء، كجزء من فيلم وثائقي سينشره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن دوري أبطال أوروبا.

وبعد تسجيل ميسي هدف فريقه الثالث، من ركلة حرة "خارقة"، ذهب للاحتفال مع الجماهير، وعاد ببطء لمنطقة فريقه، مما عطل انطلاقة ليفربول لضربة المنتصف.

هذا الأمر أثار غضب الحكم السويدي المخضرم، الذي ظهر في الفيديو يصرخ: "لماذا تفعل ذلك يا ميسي؟ هيا أظهر لهم بعض الاحترام (ليفربول)".

وأضاف مخاطبا قائد برشلونة: "لماذا تفعل ذلك في كل مرة؟ هيا اذهب لمنطقتك"، ويقصد تأخير ميسي في العودة بعد تسجيل الهدف.

يذكر أن ميسي قاد فريقه في تلك الليلة للانتصار بنتيجة 3-0 على ليفربول، في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا موسم 2019.

ولكن المفاجأة وقعت بعدها بأسبوع واحد، عندما قلب ليفربول النتيجة، واستطاع الانتصار بنتيجة 4-0 في الأنفيلد، ليخرج ميسي وبرشلونة بطريقة "مذلة" من دوري الأبطال.

ورغم خروج برشلونة من البطولة، لا تزال جماهير كرة القدم تتذكر هدف ميسي المذهل في مباراة الذهاب، والذي جاء من ركلة حرة بعيدة المدى، سكنت شباك البرازيلي أليسون بيكر.

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