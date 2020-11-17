الأرجنتين تسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام بيرو

المصدر: متابعة- العوضي النمر

يحل منتخب الأرجنتين ضيفا على نظيره بيرو صباح غدٍ الأربعاء، على ستاد بيرو الوطني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي لاستعادة نغمة الانتصارات في المباراة، بعد التعادل مع باراغواري 1 - 1 في الجولة الماضية.

في المقابل يتسلح منتخب بيرو بعامل الأرض من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام التانغو، وتحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب التصفيات.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 7 نقاط، خلف منتخب البرازيل المتصدر بـ 9 نقاط، بينما يتواجد منتخب بيرو في المركز الثامن بنقطة وحيدة.

ويلتقي أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من تصفيات أمريكا الجنوبية، فنزويلا مع تشيلي، الإكوادور مع كولومبيا، أوروجواي مع البرازيل، وباراجواي مع بوليفيا.

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