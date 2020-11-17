منتخب الغابون ينام ليلة كاملة على الأرض بمطار بانغول

المصدر: البيان الإلكتروني

قضى المهاجم أوباميانغ مع منتخب بلاده الغابون، ليلة معزولين في مطار بانغول بسبب اختبارات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» قبل مواجهة غامبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويعود السبب إلى المخالفات في اختبارات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» التي كانت إلزامية لدخول البلاد، ومن حيث المبدأ، يجب إجراء الاختبار قبل 48 ساعة على الأقل من الهبوط في البلاد، ونظراً لأن هذا لم يكن هو الحال، كان على البعثة بأكملها الانتظار على الحدود لإصلاح الوضع.

وكان من بين لاعبي منتخب الغابون نجمه بيير إميريك أوباميانغ، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي.

ووقع الهداف الغابوني عقدًا جديدًا لأصحاب الملايين مع الغانرز يجعله يتقاضى راتبًا قدره 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ولكن حتى مع ذلك لم يستطع تجنب صورة النوم في المطار كما يحدث لأي شخص يعاني من مشاكل بيروقراطية عندما يكون على وشك السفر أو عند وصوله إلى بلد آخر غير بلد المنشأ.

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