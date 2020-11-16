نجما هوليود رينولدز وماكليني يشتريان نادي ريكسهام الويلزي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نجما هوليود، ريان رينولدز وروب ماكليني، عن استحواذهما على نادي ريكسهام الويلزي لكرة القدم، غير المنافس في الدوري، بعد أن صوت المشجعون مؤيدون لقيامهم بتلك الخطوة، والمتضمنة ضخ 3 ملايين دولار، وأكدا أنهما بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الأوراق لشراء الفريق، وتعهدا بجعله "قوة عالمية".

وقدم رينولدز وماكيليني، عرضهما إلى أكثر من 2000 ناخب من اتحاد أنصار ريكسهام الذين امتلكوا فريق الدرجة الخامسة منذ عام 2011، في مكالمة هاتفية عبر برنامج "زووم" الأسبوع الماضي، وأعلنوا اليوم أنهما أصبحا مالكين للنادي.

واحتاج النجمين إلى 75%، من الأصوات المؤيدة لشراءهما للنادي، ولكنهما حصلا على 98.4% من الأصوات، إذ أظهرت النتائج تأييد 1801 صوتاً للبيع، مقابل 29 ضد البيع، وامتنع 11 عضواً عن التصويت، مما منح النجمين الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، وقاما بالتغريد مع صورة شعار ريكسهام على تويتر مع التعليق: "ريكسهام هو الاسم".

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