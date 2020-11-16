بالفيديو.. كرة تسقط الحكم سارة فرنانديز أرضاً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تلقت الحكم سارة فرنانديز، كرة قوية في الوجه خلال المرحلة الأخيرة من مباراة ريال مدريد وأتليتيك بلباو في دوري السيدات الاسباني لكرة القدم، وسقط الحكم على أرض الملعب، وتدخلت الأجهزة الطبية لعلاجها.

إلا أن الحكم أصيبت بالإغماء، ولم تستطع إكمال المباراة، لتودع الملعب، ولتتولى إدارتها الحكم الرابع، ساندرا غونزاليس، والتي احتسبت بدورها 10 دقائق كاملة كوقت بدل ضائع، ليصل وقت المباراة إلى 100 دقيقة، وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بهدف دون مقابل.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 13 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن جراناديا تينيريفي المتصدر لترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم للسيدات، بينما يحتل أتليتيك بلباو، المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

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