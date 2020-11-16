بوغبا: اللعب لفرنسا «نسمة هواء نقية»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اعترف الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، أن هذا الموسم كان الأصعب في مسيرته، وأن التواجد مع منتخب بلاده خلال أيام «فيفا»، بمثابة نسمة من الهواء النقي، بعد معاناته لمدة دقائق تحت قيادة أولي غونار سولشاير مدرب «المان» يونايتد.

وانضم النجم الفرنسي إلى منتخب بلاده، بعدما فضل سولشاير، اللاعبين سكوت مكتوميناي وفريد، كخيارين في اللعب خلف برونو فرنانديز في خط الوسط.

وأكد بوغبا الآن أن لعب مباريات دوري الأمم مع فرنسا الفائز بكأس العالم، استراحة هو في أمس الحاجة إليها من الوقت، قبل العودة إلى مانشستر هذا الأسبوع.

وقال اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً لقناة «أر تي إل» الفرنسية: «لم أعرف أبداً مثل هذه الفترة الصعبة في مسيرتي، والمنتخب الفرنسي هو نسمة من الهواء النقي، والمجموعة استثنائية، إنها ساحرة».

بينما اعترف مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، والذي منح بوغبا دوراً رئيسياً في تشكيلته الفائزة بكأس العالم 2018، أن اللاعب ليس في أفضل حالاته، وقال: «مثل كل اللاعبين الذين لديهم وضع غير إيجابي في النادي، فإنهم يتأثرون أيضاً ذهنياً، وأنا أعرفه جيداً».

تزامن إقصاء بوغبا عن التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد، مع أنباء عن انتقاله إلى ريال مدريد الصيف المقبل، كما كشف اللاعب عن حلمه باللعب لـ «الملكي»، بقوله: «كل لاعبي كرة القدم يحبون اللعب لريال مدريد، إنه حلم بالنسبة لي».

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