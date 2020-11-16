مدرب كولومبيا يصف نظام حكم الفيديو المساعد بوباء "كوفار"

المصدر: أ ف ب

وصف مدرب منتخب كولومبيا لكرة القدم البرتغالي كارلوس كيروش اللجوء الى نظام حكم الفيديو المساعد " في ايه أر" بالوباء، مقترحا تسميتها "كوفار" في اشارة الى فيروس "كوفيد-19".

وجاء كلام كيروش الاحد في مؤتمر صحافي بواسطة الاتصال عبر تقنية الفيديو بعد سقوط فريقه الكبير على ارضه امام الاوروغواي صفر-3 في تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022، وقد اعرب عن غضبه لبعض القرارات التي اتخذت خلال تلك المباراة.

وقال كيروش "نحن نواجه مرضا هو (كوفار) لا احد يستطيع فهمه لا المدربين ولا اللاعبين" غامزا من تسمية "كوفيد-19" لوباء فيروس كورونا المستجد.

وزعم كيروش بان حكم المباراة الارجنتيني فرناندو راباليني تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه في الدقيقة 35 عندما كان فريقه متخلفا صفر-1 وقال في هذا الصدد "عدم احتساب ركلة جزاء والحكم موجود على بعد 4 امتار من الحادثة يكاد يكون جريمة".

واصر كيروش بانه لا يبحث عن اعذار للخسارة لكنه يعتقد بان قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لفريقه غيّر "مجرى المباراة بالكامل".

كما وصف كيروش احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح الاوروغواي في الشوط الثاني بـ"المشكوك في صحتها".

وتحتل كولومبيا المركز السابع في تصفيات اميركا الجنوبية وستلتقي الاكوادور الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة.

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