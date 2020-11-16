«هاميلتون 7» يعادل رقم شوماخر على عرش «فورمولا 1»

المصدر: (إسطنبول - أ ف ب)

تُوج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بطلاً للعالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة السابعة في مسيرته ليعادل رقم الأسطورة الألماني شوماخر، ونال هاميلتون المركز الأول في سباق جائزة تركيا الكبرى المرحلة الرابعة من بطولة العالم على حلبة «اسطنبول بارك».

وبكى هاميلتون من شدة التأثر بتحقيق هذا الإنجاز، وقال «ما حققته تخطى جميع أحلامي، وأقول للأطفال، احلموا بالمستحيل، ولا تستسلموا أبداً». وكان هاميلتون توج بطلاً مع ماكلارين عام 2008، ثم مع مرسيدس أعوام 2014 و2015 و2017 و2018 و2019، قبل أن يضيف اللقب السابع أمس مع الفريق ذاته.

ويحمل هاميلتون العديد من الأرقام القياسية أبرزها في عدد الانتصارات «94 فوزاً»، وعدد مرات الصعود لمنصات التتويج «163 مرة».

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