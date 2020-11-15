مارتينيز يحتفل بالعمل مدرباً لمنتخب بلجيكا في 50 مباراة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يبلغ روبرتو مارتينيز، 50 مباراة كمدرب للمنتخب البلجيكي لكرة القدم، عندما يلتقي منتخبي بلجيكا وإنجلترا في دوري الأمم، لتكون احتفالية خاصة للمدرب الذي تولى مسؤولية تدريب بلجيكا عام 2016، خاصة وأنه صنع أسمه لاعباً ومدرباً في إنجلترا.

وقال مارتينيز: "إذا دربت فريقاً، يمكنك الوصول إلى 50 مباراة في موسم واحد، ولكن الوصول إلى 50 مباراة مع منتخب وطني، رقم ضخم وإنجاز كبير".

وخلال مسيرته، عمل مارتينيز، مدرباً في 484 مباراة، وذلك خلال رحلة تولى خلالها مسؤولية فرق سوانسي من 2007 إلى 2009، وويجان من 2009 إلى 2013، وإيفرتون من 2013- إلى 2016، وصولاً إلى منتخب بلجيكا عام 2016.

وتشير صحيفة "ماركا"، إلى أن سجله حتى الآن مع المنتخب البلجيكي مثير للإعجاب، حيث فاز في 38 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 4 مواجهات فقط.

ومع ذلك، فإن اللحظة الأبرز مع منتخب "الشياطين الحمر"، عند احتلاله المركز الثالث في كأس العالم 2018 في روسيا، بعد الفوز على منتخب إنجلترا، وعقب خسارة نصف النهائي 0-1 أمام فرنسا.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يواجه فيها فريقه البلجيكي نظيره إنجلترا، وسبق أن فاز رجال مارتينيز في المواجهتين السابقتين، ومن المقرر أن تكون ليلة خاصة لعائلة مارتينيز.

وقال مارتينيز قبل المباراة: "إنها قصة خاصة حقًا لأبنتي، لأنها ولدت في إنجلترا، لكنها ستكون وراء بلجيكا، وهذا يظهر مدى تميز "الشياطين الحمر" بالنسبة لها، وأنا سعيد حقاً".

وأختتم قائلاً: "ستلعب بلجيكا للحفاظ على صدارة المجموعة الثانية من دوري الأمم، ونحن نتقدم برصيد 9 نقاط، على كل من إنجلترا والدنمارك، اللذان يحتلان المركز الثاني برصيد 7 نقاط"

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