برشلونة مطالب بسداد 30 مليون أسترليني لميسي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تنتظر برشلونة المزيد من المشاكل المالية خلال الموسم الجاري، ومنها أنه سيتعين عليه دفع مكافأة الولاء لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبالغة 30 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل، حتى إذا غادر اللاعب ملعب نو كامب، ويأتي ذلك في الوقت الذي يحتاج فيه برشلونة إلى خفض 170 مليون جنيه إسترليني، من فاتورة رواتبه بسبب الأثار المالية لجائحة فيروس كورونا.

ولا يزال مستقبل ميسي في برشلونة غير مؤكد، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في نهاية يونيو 2021، وذكرت "إبسن"، عندما وقع ميسي صفقة مدتها 4 سنوات في عام 2017، وتضمن العقد مكافأة ولاء بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني.

وحصل ميسي على نصف تلك المكافأة في فبراير 2020، ومن المقرر أن يتلقى النصف الثاني عند انتهاء عقده، بغض النظر عما إذا كان لا يزال في برشلونة، مع العلم أن ميسي إذا كان قد غادر برشلونة في وقت سابق من هذا العام، لكان قد تخلى عن النصف الثاني من المكافأة.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، طلب رحيل، وكان مرتبطاً بشكل كبير بلقاء المدرب بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، لكنه انتهى به الأمر بالبقاء في برشلونة لإكمال عقده، في الوقت الذي يعاني فيه برشلونة مالياً بسبب جائحة فيروس كورونا، ويحتاج إلى خفض 170 مليون جنيه إسترليني من فاتورة الأجور.

ويجري النادي مناقشات حول تأجيل الأجور مع عدد من الموظفين واللاعبين، بما في ذلك لاعبي الفريق الأول، والمعروف أن ميسي سجل حتى الآن هذا الموسم، 6 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة في 10 مباريات.

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