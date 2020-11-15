هاميلتون بطلا للعالم للمرة السابعة معادلا شوماخر

المصدر: أ ف ب

توج سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطلا للعالم لسباقات فورمولا واحد للمرة السابعة في مسيرته ليعادل رقم الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر، بعد فوزه بالمركز الاول في سباق جائزة تركيا الكبرى المرحلة الرابعة من بطولة العالم على حلبة "اسطنبول بارك" الاحد.

وتقدم هاميلتون الذي انطلق من المركز السادس، على المكسيكي سيرخيو بيريز (ريسينغ بوينت) والالماني سيباستيان فيتل (فيراري).

وكان هاميلتون توج بطلا مع ماكلارين عام 2008، ثم مع مرسيدس اعوام 2014 و2015 و2017 و2018 و2019، قبل ان يضيف اللقب السابع اليوم.

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