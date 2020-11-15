هل تكون صفقة القرن.. مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع ميسي وراموس دفعة واحدة

المصدر: البيان الإلكتروني

فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية حول إمكانية تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مع قائد ريال مدريد، المدافع الدولي الإسباني، سيرخيو راموس، ونجم برشلونة، الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

ونقلت " روسيا اليوم " عن شبكة "ESPN" الأمريكية، أن مانشستر سيتي، يجهز عرضا للتعاقد مع ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب نهاية عقده مع الفريق الكتالوني.

وقالت الشبكة أن "السيتي" سيتبع نفس السياسة في الاتجاه نحو ضم راموس خلال نفس الفترة.

وأوضحت، أن مانشستر سيتي، يدرك جيدا بأن فرصة التعاقد مع ميسي وراموس في الصيف المقبل، هي أنسب وقت، حيث ينتهي عقد الثنائي مع برشلونة وريال مدريد، ولم يجدد لهما حتى الآن.

ويحق لميسي (33 عاما)، وراموس (34 عاما)، التفاوض على البنود الشخصية في عقديهما مع أي فريق مطلع العام المقبل، ومن ثم الانضمام إليه مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ميسي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي، بسبب خلافات مع إدارة "البارسا" التي استقالت مؤخرا، لكنه قرر لاحقا البقاء في النادي لموسم آخر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز