طبيب منتخب مصر يوضح حالة محمد صلاح الصحية

المصدر: د ب أ

أكد محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي للمنتخب المصري لكرة القدم، أن حالة محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بليفربول، مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه بانتظار المسحة المقبلة للتأكد من شفائه التام من فيروس كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال محمد أبو العلا، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أمس، إنه اتفق مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول على استمرار محمد صلاح بالقاهرة للعلاج تحت إشراف منتخب مصر إلى حين ظهور سلبية العينة من فيروس كورونا.

وأضاف أن منتخب مصر أجرى مسحة كورونا عقب انتهاء مباراة توجو التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف مساء أمس في ملعب استاد القاهرة ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

وأوضح أن منتخب مصر سيخضع فور وصوله إلى توجو لمسحة جديدة قبل المباراة، مشدداً على أن المسحة، التي تمت مساء أمس، ستظهر نتيجتها صباحاً قبل سفر البعثة لخوض المباراة المقبلة.

وشدد محمد أبو العلا على أن هناك تنسيقاً تاماً بين مصر والنادي الإنجليزي لعلاج محمد صلاح، متمنياً له الشفاء في أقرب وقت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز