كورونا يلغي مباراة النرويج ورومانيا

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، أمس، إلغاء مباراة المنتخبين الروماني والنرويجي المقررة اليوم ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، بعد قرار السلطات النرويجية منع منتخب بلادها من السفر إلى بوخارست بسبب حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد الأوروبي، على موقع دوري الأمم الأوروبية: "المباراة لا يمكن أن تُلعب".

في وقت سابق أمس، أمر وزير الصحة النرويجي منتخب بلاده بعدم السفر إلى رومانيا لخوض مباراة الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الأولى في المستوى الثاني.

وثبتت إصابة المدافع الأيمن لنادي غلطة سراي التركي عمر العبدلاوي بفيروس كورونا المستجد أمس.

ودعا الوزير بنت هوي الاتحاد إلى احترام قواعد الحجر الصحي التي توصي بالعزل في حالة التواصل مع مريض.

وبعد اكتشاف هذه الحالة الإيجابية، ألغى الاتحاد المحلي رحلته إلى رومانيا، لكنه كان يرغب في الحصول على موافقة السلطات للمغادرة ولعب هذه المباراة الأحد ثم مباراته في الجولة الاخيرة ضد النمسا، شريكته في الصدارة، الأربعاء المقبل.

وأكد الاتحاد المحلي، في رسالة إلى وزير الصحة نُشرت على موقعه الإلكتروني، إنه يخشى "عواقب عدم المشاركة في هاتين المباراتين" إذا اضطر إلى الانسحاب.

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