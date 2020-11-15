مصر تسجل فوزها الأول في التصفيات الإفريقية

المصدر: د ب أ

سجل المنتخب المصري فوزه الأول في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون، وتغلب على ضيفه منتخب توجو 1 /صفر أمس في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة.

ويدين منتخب مصر بالفضل في هذا الفوز لمدافع الزمالك محمود حمدي الونش الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 54.

ورفع منتخب الفراعنة رصيده إلى خمس نقاط، ليتصدر المجموعة السابعة مع جزر القمر، ويأتي منتخب كينيا في المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما تتذيل توجو الترتيب بنقطة واحدة.

واستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بالتعادل مع كينيا بهدف لمثله، ثم تعادل سلبياً مع جزر القمر في المواجهة التالية، أما منتخب توجو فبدأ مشواره في التصفيات بالخسارة بهدف أمام جزر القمر، ثم تعادل مع كينيا بهدف لكل فريق.

وتعرض المنتخب المصري لصدمة قوية قبل يوم واحد من المباراة، بعد الإعلان عن إصابة نجم الفريق وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد.

وبدأ منتخب مصر المباراة بشكل هجومي أملاً في خطف هدف مبكر يسهل من مهمته في حصد الفوز، لكن الدقائق العشر الأولى خلت من أي فرص تذكر للفراعنة.

وجاءت أولى ملامح الخطورة مع حلول الدقيقة 13 حينما أرسل محمد هاني تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء إلى محمود تريزيجيه، لكنه سقط على الأرض ورفض الحكم منحه ضربة جزاء.

وكاد المنتخب المصري أن يسجل هدف السبق في الدقيقة 21 بواسطة مصطفى محمد الذي تلقى تمريرة متميزة من أحمد سيد زيزو وسدد كرة قوية برأسه لكن العارضة حرمته من التسجيل.

ولاحت فرصة جديدة للفراعنة بواسطة محمد النني الذي تبادل التمرير مع زيزو قبل أن يسدد كرة قوية لكنها مرت مباشرة بجوار الشباك.

وكان تريزيجيه قريباً من تسجيل هدف السبق للفراعنة في الدقيقة 36 بعد تمريرة من عمرو السولية قابلها بتسديدة قوية لكن حارس توجو مالكوم باركولا وقف له بالمرصاد.

وعلى عكس سير اللعب تماماً، كاد لابا كودجو أن يتقدم بهدف مباغت لتوجو قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بعد أن راوغ محمد هاني وسدد كرة قوية لكن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر أنقذ الموقف بثبات.

وبعد مضي سبع دقائق من بداية الشوط الثاني ضاعت فرصة مؤكدة للفراعنة عندما نفذ تريزيجيه بشكل رائع ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لكن حارس توجو أنقذ مرماه من هدف محقق.

وجاءت الدقيقة 54 لتشهد هدف التقدم للمنتخب المصري عن طريق محمود حمدي الونش بعد تمريرة من عبد الله السعيد إلى محمد النني، الذي أرسل بدوره عرضية متقنة قابلها الونش برأسه إلى داخل الشباك.

وهدأ إيقاع اللعب تماما بعد هدف الونش حيث لم يحاول أصحاب الأرض تسجيل المزيد من الأهداف كما لم ترتقي هجمات توجو للغة الخطورة على المرمى المصري.

واستحوذ الفراعنة بشكل كامل على مجريات اللعب وسط تراجع تام في صفوف الفريق الضيف لكن دون أي فرص حقيقية.

وأجرى حسام البدري المدير الفني للفراعنة ثلاثة تغييرات بمشاركة طارق حامد ورمضان صبحي ومحمد مجدي افشة بدلاً من عمرو السولية وتريزيجيه وأحمد زيزو لكنها لم تسفر عن أي تطور على مستوى الأداء حيث ظلت النتيجة كما هي حتى النهاية ليخرج المنتخب المصري فائزا بهدف الونش.

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