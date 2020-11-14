ليفربول مُطمئن لوضع صلاح وعمدة بلدته يبرر زفاف شقيقه

المصدر: أ ف ب

كشف رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم في مصر عمرو الجنايني أن نادي ليفربول الإنجليزي مطمئن لحالة نجمه محمد صلاح المصاب بفيروس كورونا المستجد، فيما أكد عمدة بلدته نجريج الذي حضر حفل زفاف شقيقه أن الإجراءات الوقائية كانت متخذة خلال الحفل.

وأصيب صلاح، المتوج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ودوري أبطال أوروبا 2019، بالفيروس عشية مباراة منتخب الفراعنة مع توغو السبت ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال الجنايني الجمعة في حديث لقناة "أم بي سي مصر" إنه "بحسب البروتوكول، أجرينا مسحات لجميع اللاعبين والاداريين الخميس، بعد صدور النتائج الجمعة، تبين إصابة صلاح ولاعبين من توغو".

تابع "أخذنا إجراءات لعمل مسحة ثانية، بحسب بروتوكول المصابين، وذلك في مختبرات رسمية، فتأكدت إصابة صلاح".

وأضاف "في التوقيت عينه، تكلم صلاح مع فريقه الطبي في ليفربول، وكان تقريباً من دون عوارض، ويتواجد حالياً في فندق المعسكر معزولاً، وإجراءات وزارة الصحة متبعة بالتنسيق مع الفريق الطبي لليفربول، وهم مطمئنون إلى أن كل الأمور على ما يرام، مشيراً إلى أن حالة اللاعب النفسية جيدة جدا".

وكان صلاح (28 عاما) قد حضر حفل زفاف شقيقه نصر فور وصوله إلى القاهرة الإثنين للانضمام إلى معسكر المنتخب، بحسب صور وفيديوهات انتشرت له على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيها مع كمامة أحياناً ودونها في أحيان أخرى، خصوصاً اثناء التقاط الصور وفي حلقة الرقص.

كما حضر مساء الأربعاء حفل تكريمه من الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما أصبح أول مصري يفوز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وعن مشاركته في حفل الاتحاد المصري، أضاف الجنايني "ظهر في الحفل ما لا يزيد عن 5 دقائق، دخل في ممر لوحده، مع احترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. استلم الجائزة بنفسه وحتى المذياع لم يمسكه أحد سواه بحسب متطلبات ليفربول".

بدوره، قال ماهر شتيّه عمدة قرية نجريج مسقط رأس صلاح "تحدد الزفاف بناء على مواعيد محمّد، أراد أن يكون الحضور محدوداً ولا يزيد عن سبعين شخصاً من الأقارب فقط".

تابع "حصل تباعد اجتماعي، وكان المكان مفتوحاً وليس مغلقاً، وارتدى صلاح الكمامة وأزالها فقط أثناء التقاط الصور، حتى عندما حضنّاه كنا نقبله في كتفه وليس وجهه".

وكان الاتحاد ذكر الجمعة أن صلاح يخضع للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب محمّد أبوالعلا مع نادي ليفربول، وتم حجره داخل غرفته في الفندق، كما وجميع من خالطهم مؤخراً "تم تجهيز غرفة خاصة بالعزل وغرفة أخرى لمتابعته طبيا، في الوقت الذي يتواصل فيه طبيب المنتخب الدكتور محمّد أبو العلا مع الدكتور كيم موكسن رئيس الجهاز الطبي لنادي ليفربول للمتابعة والتنسيق أولا بأول".

وانضم صلاح إلى لائحة الإصابات بكوفيد-19 التي عانى منها النادي الإنجليزي منذ بداية الموسم، بعد السنغالي ساديو ماني، الإسباني تياغو ألكانتارا، السويسري شيردان شاكيري، واليوناني كوستاس تسيميكاس.

وبعد تأكيد إصابته، سيغيب صلاح مباراتي ليفربول المقبلتين، إذ يستضيف الـ"ريدز" ليستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وأتالانتا الإيطالي ضمن دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد في 21 و25 نوفمبر توالياً.

وساهم صلاح الذي شارك الموسم الحالي أساسياً في المباريات الثماني لليفربول في الدوري وسجل ثمانية أهداف، بفوز فريقه بلقب الـ"بريميرليغ" لموسم 2019-2020، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2018-2019، والوصافة في 2017-2018.

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