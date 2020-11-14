الصحف الإنجليزية تهاجم محمد صلاح وليفربول يتحرك

المصدر: البيان الإلكتروني

سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على إصابة النجم المصري محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، الجمعة، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني، استعدادا لمواجهة توجو، المقرر لها اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت ردود أفعال الصحف العالمية على إصابة محمد صلاح بكورونا كالتالي:

ميرور:

ضربة قوية لـ ليفربول.. إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

أكدت صحيفة "ميرور" أن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا بمثابة ضربة قوية لليفربول، حيث سيغيب اللاعب بذلك عن موقعة ليستر المقرر لها 22 نوفمبر الجاري بالدوري الإنجليزي.

وقالت الصحيفة البريطانية إن محمد صلاح سيخضع للحجر الصحي لمدة 10 أيام.

إصابة محمد صلاح بعد أيام من حضور زفاف شقيقه في مصر

وقالت "ذا صن" إن إصابة صلاح هي ضربة جديدة لـ يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في ظل الغيابات التي يعاني منها.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن محمد صلاح لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه، حيث لم يرتد "الكمامة" بشكل الأمثل، كما رقص وسط حشد قليل من الضيوف.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح بحالة معنوية عالية، ولا تظهر عليه أي أعراض للفيروس التاجي.

ديلي ميل:

كلوب في موقف صعب بسبب محمد صلاح:

ذكرت الصحيفة البريطانية، أن يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بات في موقف صعب بعد إصابة محمد صلاح بكورونا.

وأوضحت الصحيفة، أن إصابة صلاح جاءت بعد أيام قليلة من حضور زفاف شقيقه " نصر".

اتخذ نادي ليفربول الإنجليزي أولى خطواته الجدية للرد على أنباء إصابة الفرعون المصري محمد صلاح، بفيروس كورونا المستجد، والذي أعلن عنها الاتحاد المصري لكرة القدم، بالأمس، بعد إيجابية عيانات صلاح، في معسكر المنتخب الوطني الأول المنعقد حاليًا بالقاهرة استعدادًا لمواجهتي توجو.

تحرك ليفربول

وكشفت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية اليوم السبت، أن ليفربول قرر التحرك وأرسل خطاب للجبلاية، لمعرفة تطورات حالة صلاح، بعد إصابته بالفيروس.

ورصدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن النادي الإنجليزي يريد توضيح الموقف بشكل كامل عن حالة اللاعب، وموقفه من المباريات، ليتم تحديد الموعد الذي يغيب فيه صلاح عن الملاعب بشكل رسمي.

ويرغب النادي في عودة صلاح في أقرب وقت لإنجلترا، حتى يخضع للعلاج الطبي تحت إشراف الفريق الطبي لليفربول، ليتسنى لهم تجهيزه للمباريات المقبلة.

وفي هذا الصدد، احتل الفرعون المصري مواقع البحث العالمية، وأبرز عناوين الصحف الإنجليزية، بعدما تم الإعلان بالأمس تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، بنسختيها الورقي والموقع الإلكتروني من أوائل الصحف العالمية المهتمة بإصابة صلاح، حيث احتل الفرعون المصري منتصف الصحيفة الورقية، تحت عنوان: "موفيد - 19 إصابة صلاح بفيروس كورونا تضع كلوب في ورطة".

ويغيب صلاح عن المواجهة المصيرية والهامة التي تنتظر رفاقه بالمنتخب الوطني، مساء اليوم السبت، أمام توغو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022.

ويبحث "البدري" عن الفوز الأول له منذ توليه القيادة الفنية للفراعنة سبتمبر الماضي، بعدما خاض مع المنتخبين مباراتين من قبل ضمن التصفيات.. حيث يحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين.

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