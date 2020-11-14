نقل نجل مارادونا للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية عن نقل نجل الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا إلى أحد مستشفيات مدينة نابولي، بعد معاناته من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا"، جاءت نتيجة اختبارات نجل مارادونا إيجابية، ونشر منشورًا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي لشرح حالته الصحية، وساء الوضع ودخل مارادونا جونيور إلى مستشفى كوتوغنو في نابولي.

وأشارت الشبكة إلى أنه لم يتم إيداع نجل الأسطورة في غرفة العناية المركزة، حيث تم نقله للمستشفى لمساعدته على التعامل مع الأعراض التي يعاني منها.

يذكر أنه تم نقل مارادونا الإثنين الماضي إلى مستشفى أوليفوس مصابا بفقر دم وجفاف، ولكن عند إجراء الفحوصات تم تشخيص حالته بأنه مصاب بتجمع دموي في الرأس، لذا خضع لعملية جراحية في اليوم التالي.

بعث رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين، برسالة مؤازرة لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، يتمنى له فيها "سرعة واكتمال التعافي باسم الجميع في الـ(يويفا)"، ومؤكدا له "هذه مباراة أخرى وستفوز بها".

وكتب تشيفرين "عزيزي دييجو، حين يعرف العالم أن الفتى الذهبي يعاني مشكلات صحية، يعم الحزن جميع مشجعي كرة القدم في أنحاء الكوكب. تبث أحدث الأنباء الهدوء لحسن الحظ وأود أن أتمنى لك سرعة وتمام الشفاء باسم الجميع في (يويفا)".

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