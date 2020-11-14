تعرف على موعد مسحة كورونا الجديدة للنجم المصري محمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

يخضع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول لمسحة كورونا جديدة عقب مباراة الفراعنة مع توغو والمقرر لها مساء اليوم السبت، بالجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن إدارة اتحاد الكرة ومنتخب مصر يرغبان في الاطمئنان على حالة اللاعب.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، ورغم أنه لا يعاني من أي أعراض فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع محمد صلاح للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول بالإضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري الأول مع نظيره توغو خلال المباراة التي تجمعهما في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

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