شاهد..كيف يقلد ديوكوفيتش احتفالية رونالدو..والأخير يردّ
نشر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف رقم 1 في التنس مقطع فيديو وهو يحاول تقليد احتفالية البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الذي عبر عن إعجابه بأيقونة الضحك وأرفقها بتعليق:" ليست سيئة أخي".
والتقى النجمان الصديقان بمجمع ند الشبا ديسمبر الماضي، أثناء قضاء إجازتهما السنوية بدبي، ونشر رونالدو حينها مقطع فيديو وهو يتدرب مع ديكوفيتش ويعلمه قفزته الشهيرة.
شاهد..كيف يقلد ديوكوفيتش احتفالية رونالدو..والأخير يردّhttps://t.co/tc7TFLerCn #البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/A9dVBvaaBc— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 14, 2020
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