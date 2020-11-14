شاهد..كيف يقلد ديوكوفيتش احتفالية رونالدو..والأخير يردّ

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نشر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف رقم 1 في التنس مقطع فيديو وهو يحاول تقليد احتفالية البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الذي عبر عن إعجابه بأيقونة الضحك وأرفقها بتعليق:" ليست سيئة أخي".

والتقى النجمان الصديقان بمجمع ند الشبا ديسمبر الماضي، أثناء قضاء إجازتهما السنوية بدبي، ونشر رونالدو حينها مقطع فيديو وهو يتدرب مع ديكوفيتش ويعلمه قفزته الشهيرة.

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