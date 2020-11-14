نيمار يرفض التجديد لسان جيرمان ويقترب من برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد نيمار مع سان جيرمان في صيف 2022، وقال ليوناردو المدير الرياضي لباريس، إن النادي بدأ مفاوضات التجديد مع اللاعب البرازيلي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن نيمار لا يزال يرفض محاولات سان جيرمان لتجديد عقده، وهذا سيجبر النادي الفرنسي على بيعه في الصيف المقبل بسعر مخفض.

وأشارت إلى أن 100 مليون يورو سيكون رقمًا مقنعًا لإدارة باريس، كي تتخلى عن خدمات نيمار لصالح برشلونة، قبل عام واحد من انتهاء عقد راقص السامبا.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أمس، أن نيمار يلعب دورا مهمًا في انتخابات برشلونة المقبلة، حيث يسعى المرشحون لاستغلال صفقة نجم سان جيرمان كورقة انتخابية جاذبة لأصوات أعضاء البارسا.

يذكر أن نيمار انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان في صيف 2017، نظير 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في آخر عقد للاعب البرازيلي مع البارسا.

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