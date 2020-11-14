صورة الطفولة تكشف الجذور البلقانية للنجم زلاتان ابراهيموفيتش

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشفت صورة نشرها زلاتان ابراهيموفيتش لمرحلة طفولته من خلال حسابه الشخصي في "انستغرام"، عن الجذور البلقانية للنجم السويدي الذي حقق الفوز في 116 مباراة دولية، ورفع كأس البطولة في أربع دول مختلفة.

والصورة ببساطة مكتوب عليها "جذور البلقان"، وتم إرسالها من حساب النجم الشهير على "انستغرام"، والذي يحظى بـ 45.3 مليون متابع، ونالت الصورة إعجاب أكثر من مليون شخص، وعلق عليها 5000 شخص، ومنهم لاعب وسط برشلونة ميراليم بيانيتش، والذي ولد في يوغوسلافيا، ويمثل منتخب البوسنة والهرسك على المستوى الدولي.

ويقضي زلاتان ابراهيموفيتش (39 سنة)، حالياً فترته الثانية مع العملاق الإيطالي إيه سي ميلان، والذي انتقل إليه في صفقة انتقال حرة في ديسمبر 2019، ووافق على تمديد العقد لمدة عام آخر في أغسطس الماضي، بعد استمراره في تسجيل الأهداف الرائعة.

وبعد أن سجل 11 هدفاً في 20 مباراة مع فريقه الإيطالي الموسم الماضي، سجل 9 أهداف في 9 مباريات هذا الموسم، بما في ذلك ثنائية ضد غريمه إنتر ميلان في أكتوبر الماضي، وأفاد موقع "سبورت ميل"، عبر منشور إبراهيموفيتش الغامض على ما يبدو على "تويتر"، والذي علق عليه: "لم أرك منذ وقت طويل"، مع صورة له وهو يرتدي قميصاً سويدياً.

ومع ذلك، اعترف السويدي بأن عودته إلى المنتخب السويدي ليست قريبة، وأنه كان يحاول فقط إثارة غضب بعض الناس في السويد، ورغم تقاعده دولياً عام 2016، إلا أنه أعرب عن رغبته في تمثيل بلاده مرة أخرى في كأس العالم 2018، لكن المدرب يان أندرسون تركه، وانتقد إبراهيموفيتش في وقت لاحق وسائل الإعلام السويدية لغيابه عن تلك البطولة.

وسبق أن فاز المهاجم الموهوب بلقب الدوري الهولندي مع أياكس، ودوري الدرجة الأولى مع إنتر ميلان، والدوري الإسباني مع برشلونة، والدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، كما حصل على جائزة بوشكاش، عام 2013، والتي تمنح لصاحب أجمل هدف، وذلك لهدفه المذهل بعيد المدى ضد إنجلترا، لتفوز السويد 4-2.

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