بالفيديو ...تمساح ضخم يقتحم ملعب غولف

المصدر:
  • دبي-عدنان الغربي
التاريخ:

التقطت عدسة كاميرا  تمساحا ضخما وهو يقتحم ملعب نادي فالنسيا للغولف في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

و انتشرت صور التمساح الضخم يسير بهدوء على العشب الأخضر لملعب الغولف ، على شبكات التواصل  الاجتماعي.
و تمت مشاهدة  التمساح الضخم "يزحف" على أراضي نادي فالنسيا للغولف. ووفقًا لـمصادر اعلامية، فإن هذه الصور تم التقاطها بواسطة تايلر ستولينع  مدير النادي.

و كان لمرور إعصار إيتا فوق فلوريدا عواقب وخيمة في هذه الولاية الجنوبية من الولايات المتحدة: فيضانات وانقطاع التيار الكهربائي والعديد من الاشخاص في محنة ... لكن العواصف الشديدة التي ضربت الطرف الجنوبي كان لها عواقب وخيمة أيضا على بعض الحيوانات المحلية.

كلمات دالة:
  • تمساح يقتحم ملعب غولف ،
  • تمساح،
  • ملعب غولف
طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى