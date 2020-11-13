بالفيديو ...تمساح ضخم يقتحم ملعب غولف
التقطت عدسة كاميرا تمساحا ضخما وهو يقتحم ملعب نادي فالنسيا للغولف في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.
و انتشرت صور التمساح الضخم يسير بهدوء على العشب الأخضر لملعب الغولف ، على شبكات التواصل الاجتماعي.
و تمت مشاهدة التمساح الضخم "يزحف" على أراضي نادي فالنسيا للغولف. ووفقًا لـمصادر اعلامية، فإن هذه الصور تم التقاطها بواسطة تايلر ستولينع مدير النادي.
و كان لمرور إعصار إيتا فوق فلوريدا عواقب وخيمة في هذه الولاية الجنوبية من الولايات المتحدة: فيضانات وانقطاع التيار الكهربائي والعديد من الاشخاص في محنة ... لكن العواصف الشديدة التي ضربت الطرف الجنوبي كان لها عواقب وخيمة أيضا على بعض الحيوانات المحلية.
شاهد ...#تمساح ضخم يقتحم #ملعب_غولفhttps://t.co/tc2yGLhJ4O #البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/omAnipT52j— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 13, 2020
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