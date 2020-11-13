تأجيل مباراة بايرن في كأس ألمانيا إلى العام المقبل

المصدر: أ ف ب

أعلن بايرن ميونيخ "الجمعة" انه حصل على الموافقة لتأجيل مباراته مع هولشتاين كييل من الدرجة الثانية ضمن الدور الثاني لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم من أواخر ديسمبر إلى منتصف يناير لمنحه مزيداً من الراحة في جدول مبارياته المزدحم.

وتقام مباريات الدور الثاني (دور الـ32) من مسابقة الكأس في 22 و23 ديسمبر المقبل.

وأوضح حامل اللقب في بيان أن الاتحاد الألماني ومنافسه هولشتاين كييل وافقا بعد مناقشات "متجانسة" على طلبه لتغيير موعد مباراتهما إلى 13 يناير المقبل.

وقال "تم تغيير موعد المباراة التي كانت مقررة في 23 ديسمبر 2020".

واضاف "قدم حامل اللقب طلباً إلى الاتحاد الألماني ونادي كييل لتأجيل المباراة لوقت لاحق بسبب العدد الكبير من المباريات التي سيخوضها الفريق قبل عطلة عيد الميلاد".

وأكد أنه "في اتفاق متجانس، اتفقنا أن تقام المباراة في 13 يناير 2021".

ويخوض بطل أوروبا تسع مباريات ثلاثة منها في دوري الأبطال والست الأخرى في الـ"بونديسليغا" حتى أواخر ديسمبر المقبل.

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