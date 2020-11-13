نيمار يقترب من العودة إلى برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لا ينوى تجديد تعاقده مع الفريق الباريسي، وأن إدارة برشلونة تقترب من التعاقد معه بانتهاء عقده في باريس خلال صيف 2022.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نيمار دا سيلفا لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، وأن إدارة الفريق الكتالوني اقتربت من التوصل لاتفاق لاستعادته بانتهاء عقده مع الفريق الباريسي.

وقالت الصحيفة، "مصادرنا تقول نيمار لن يُجدد عقده مع باريس، اللاعب على استعداد لفعل أى شيء للعودة إلى برشلونة، النادي يجب أن يبيع جريزمان أو ديمبلي من أجل قدومه".

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