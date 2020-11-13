مانشستر يونايتد يخطط لإعادة رونالدو لصفوفه الصيف المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت تقارير صحفية عن وجود رغبة داخل مانشستر يونايتد في التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بعد وجود أنباء عن رغبة يوفنتوس في بيع رونالدو بسبب راتبه الكبير.

وكشفت شبكة سبورت”، بأن مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات رونالدو في الصيف المقبل لتدعيم الفريق

وأوضحت شبكة سبورت بأن يوفنتوس يرغب في البحث عن صفقات قوية عند التعاقد مع رونالدو، حتى يكتمل له فريق قادر على حصد البطولات.

وتابعت شبكة سبورت بأن مانشستر يونايتد سيفعل كل المطلوب من أجل الحفاظ على راتب رونالدو الكبير، حتى يعتزل وهو في تألقه.

ولعب رونالدو لمانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009 وتوج مع الشياطين الحمر بكل البطولات الممكنة.

ويملك رونالدو عقدًا مع يوفنتوس حتى صيف 2022، لكن أكثر من صحيفة تحدثت عن رغبته في مغادرة إيطاليا وخوض تجربة مختلفة

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