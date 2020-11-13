تأهل درامي للمجر وسلوفاكيا واسكتلندا وتاريخي لمقدونيا الشمالية إلى يورو 2020

المصدر: د ب ا

أكملت منتخبات المجر واسكتلندا وسلوفاكيا ومقدونيا الشمالية عقد المتأهلين إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة بفوزها مساء الخميس في الدور النهائي للدور الفاصل بالتصفيات المؤهلة للبطولة.

وكان المنتخب الاسكتلندي آخر المتأهلين للبطولة بفوزه على مضيفه الصربي 5 / 4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي من مباراتهما مساء الخميس في نهائي فعاليات المسار الثالث بالملحق الفاصل في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وفي المباريات الأخرى بالدور النهائي للدور الفاصل ، فاز منتخب مقدونيا الشمالية على مضيفه الجورجي 1 / صفر والمنتخب المجري على ضيفه الاسكتلندي 2 / 1 وانتزع المنتخب السلوفاكي فوزا ثمينا للغاية 2 / 1 على مضيفه منتخب أيرلندا الشمالية في الوقت الإضافي.

وتنطلق فعاليات البطولة في 11يونيو 2021 بعد تأجيلها لمدة 12 شهرا بسبب جائحة كورونا. ويشارك في البطولة 24 منتخبا وتقام فعالياتها في 12 مدينة متفرقة بأنحاء القارة الأوروبية.

واستفادت جميع الفرق التي خاضت فعاليات الدور النهائي من التصفيات من نتائجها في النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا حيث أدت لتأهلها إلى الدور الفاصل.

وفي بلجراد ، لم تظهر أي خطورة على المرميين في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي ، ثم تقدم المنتخب الاسكتلندي بهدف سجله رايان كريستي في الدقيقة 52 .

وبدا أن الفريق الضيف في طريقه للفوز 1 / صفر في المباراة ولكن جوفيتش سجل هدفا في مرمى الحارس ديفيد مارشال بضربة رأس في الدقيقة 90 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي الذي انتهى أيضا بالتعادل 1 / 1 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت التأهل لصالح المنتخب الاسكتلندي ليعود الفريق إلى الظهور في البطولة الأوروبية بعد غياب عن البطولة لمدة ربع قرن.

كما أنها ستكون المشاركة الأولى للمنتخب الاسكتلندي في البطولات الكبيرة منذ 23 عاما وبالتحديد منذ مشاركته في كأس العالم 1998 بفرنسا.

وبذلك ، حصل المنتخب الاسكتلندي على فرصة خوض بعض فعاليات البطولة على ملعبه حيث تشارك جلاسجو في استضافة فعاليات هذه النسخة التاريخية من البطولة الأوروبية.

وكان المنتخب الاسكتلندي تأهل لنهائي الدور الفاصل بالفوز على نظيره الإسرائيلي بركلات الترجيح بعد تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي في الدور الأول بالدور الفاصل فيما صعد منتخب صربيا لهذا النهائي بالفوز على نظيره النرويجي 2 / 1 في الوقت الإضافي من مباراتهما في الدور الأول للدور الفاصل.

ويخوض منتخب اسكتلندا فعاليات الدور الأول في يورو 2020 العام المقبل ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات إنجلترا وكرواتيا والتشيك.

ويبدأ منتخب اسكتلندا مسيرته في المجموعة بمواجهة نظيره التشيكي في جلاسجو في 14 حزيران/يونيو 2021 ثم يلتقي نظيره الإنجليزي في لندن في 18 من الشهر نفسه وبعدها يلتقي نظيره الكرواتي في جلاسجو في 22 من الشهر نفسه.

وتأهل المنتخب السلوفاكي بفوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه منتخب أيرلندا الشمالية ، حيث أنهى المنتخب السلوفاكي الشوك الأول لصالحه بهدف نظيف سجله يوراي كوشكا في الدقيقة 17 .

وفي الشوط الثاني ، ظل المنتخب السلوفاكي متقدما حتى الدقيقة 87 التي شهدت هدف التعادل لأصحاب الأرض عبر النيران الصديقة حيث سجله ميلان سكرينيار نجم منتخب أيرلندا الشمالية عن طريق الخطأ في مرمى فريقه ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي ، سجل ميشال دوريس هدف الفوز والتأهل للمنتخب السلوفاكي في الدقيقة 110 بعد أداء رائع من منتخب أيرلندا الشمالية الذي عانده الحظ في هذه المباراة.

وبهذا ، يخوض المنتخب السلوفاكي البطولة الأوروبية للنسخة الثانية على التوالي بعدما بلغ دور الستة عشر في يورو 2016 بفرنسا.

وكان منتخب أيرلندا الشمالية تأهل لنهائي الدور الفاصل بالفوز على منتخب البوسنة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1 في الدور الأول بالدور الفاصل فيما صعد منتخب سلوفاكيا لهذا النهائي بالفوز على نظيره الأيرلندي بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي في الدور الأول للدور الفاصل.

ويخوض منتخب سلوفاكيا فعاليات الدور الأول في يورو 2020 العام المقبل ضمن المجموعة الخامسة التي تضم معه منتخبات إسبانيا والسويد وبولندا.

ويبدأ منتخب سلوفاكيا مسيرته في المجموعة بمواجهة نظيره البولندي في دبلن في 14 حزيران/يونيو 2021 ثم يلتقي نظيره السويدي في دبلن أيضا في 18 من الشهر نفسه ثم يحل ضيفا على نظيره الإسباني في مدينة بلباو في 22 من الشهر نفسه.

ولحق المنتخب المجري بقافلة المتأهلين اثر فوزه الثمين والدرامي 2 / 1 على نظيره الأيسلندي في نهائي فعاليات المسار الأول بالملحق الفاصل.

وأنهى المنتخب الأيسلندي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله جيلفي سيجوردسون في الدقيقة 11 .

وظل المنتخب الأيسلندي متقدما بهذا الهدف حتى الدقيقة 88 التي شهدت هدف التعادل للمجر بتوقيع ليوك نيجو قبل أن يحرز دومينيك زوبوزلاي هدف الفوز الثمين للمنتخب المجري في الوقت بدل الضائع ليتيح للفريق خوض بعض مباريات هذه النسخة التاريخية من البطولة على أرضه.

وكان منتخب المجر تأهل لنهائي الدور الفاصل بالفوز على منتخب بلغاريا 3 / 1 في الدور الأول بالدور الفاصل فيما صعد منتخب أيسلندا لهذا النهائي بالفوز على نظيره الروماني 2 / 1 في الدور الأول للدور الفاصل.

ويخوض منتخب المجر فعاليات الدور الأول في يورو 2020 العام المقبل ضمن المجموعة السادسة (مجموعة الموت) التي تضم معه منتخبات البرتغال وفرنسا وألمانيا.

ويبدأ منتخب المجر مسيرته في المجموعة بمواجهة نظيره البرتغالي حامل اللقب الأوروبي في العاصمة المجرية بودابست في 15 حزيران/يونيو 2021 ثم يلتقي نظيريه الفرنسي حامل اللقب العالمي والألماني في بودابست أيضا في 19 و23 من الشهر نفسه على الترتيب كما تأهل منتخب مقدونيا الشمالية بفوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه الجورجي في نهائي فعاليات المسار الرابع بالملحق الفاصل.

وبهذا ، تشهد يورو 2020 ، التي تأجلت إلى منتصف العام المقبل بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد ، المشاركة الأولى لمنتخب مقدونيا الشمالية في البطولات الكبيرة فيما حرم المنتخب الجورجي من المشاركة الأولى في البطولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل المهاجم المخضرم جوران بانديف /37 عاما/ قائد الفريق الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 56 ليقود فريقه إلى التأهل التاريخي.

ولم يشهد الشوط الأول من المباراة ما يستحق ذكره باستثناء ضربة رأس من بانديف ، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده ، تصدى لها حارس المرمى جورجي لوريا.

وفي الشوط الثاني ، سجل بانديف هدف المباراة الوحيد اثر تمريرة عرضية من إيليا نيستروفسكي.

وفشل المنتخب الجورجي في تشكيل أي إزعاج أو خطورة على الضيوف ليحقق منتخب مقدونيا الشمالية الفوز الثمين.

وقال بانديف في تصريح إلى موقع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) على الانترنت : "أشعر بسعادة بالغة. خضت العديد من المباريات مثل هذه المباراة من قبل ، وأعتقد أن خبرتي ساعدت الفريق على النجاح".

وكان منتخب مقدونيا الشمالية تأهل لنهائي الدور الفاصل بالفوز على منتخب كوسوفو 2 / 1 في الدور الأول بالدور الفاصل فيما صعد منتخب جورجيا لهذا النهائي بالفوز على نظيره البيلاروسي 1 / صفر في الدور الأول للدور الفاصل.

ويخوض منتخب مقدونيا الشمالية فعاليات الدور الأول في يورو 2020 العام المقبل ضمن المجموعة الثالثة التي تضم معه منتخبات النسم وهولندا وأوكرانيا.

ويبدأ منتخب مقدونيا الشمالية مسيرته في المجموعة بمواجهة نظيره النمساوي في العاصمة الرومانية بوخارست في 13 حزيران/يونيو 2021 ثم يلتقي نظيره الأوكراني في بوخارست أيضا في 17 من الشهر نفسه ويحل ضيفا على نظيره

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