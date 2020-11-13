فوز تاريخي لانجلترا على أيرلندا وديا

المصدر: د ب ا

وجه المنتخب الإنجليزي لكرة القدم إنذارا إلى نظيره البلجيكي قبل المواجهة المرتقبة بينهما يوم الأحد المقبل في دوري أمم أوروبا وحقق الفريق انتصارا وديا كبيرا 3 / صفر على نظيره الأيرلندي مساء الخميس باستاد "ويمبلي" العريق في لندن.

وأنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما هاري ماجواير وجادون سانشو في الدقيقتين 18 و31 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الثالث لمنتخب "الأسود الثلاثة" من ضربة جزاء في الدقيقة 56 .

واستعاد المنتخب الإنجليزي بهذا بعض اتزانه بعد الهزيمة أمام نظيره الدنماركي صفر / 1 على نفس الملعب في دوري أمم أوروبا.

ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على نظيره البلجيكي بعد غد الأحد في دوري أمم أوروبا ثم يختتم مسيرته في دور المجموعات بالبطولة يوم الأربعاء المقبل في مواجهة ضيفه الأيسلندي على استاد "ويمبلي" أيضا.

وحقق المنتخب الإنجليزي اليوم فوزا تاريخيا لأنه الأول للفريق على نظيره الأيرلندي منذ 1985 وذلك بعد تعادلهما في اللقاءات الستة الماضية منذ ذلك التاريخ.

وسجل ماجواير هدفه الأول وهو يحمل شارة القيادة في المنتخب الإنجليزي حيث تقدم للفريق بضربة رأس في الدقيقة 17 قبل أن يعزز سانشو تقدم الفريق بالهدف الثاني.

وأحرز ليوين الهدف الثالث للفريق ليكون الثاني له في المباريات الدولية مع المنتخب الإنجليزي.

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