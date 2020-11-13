مارادونا يغادر المستشفى

المصدر: (بوينوس أيرس - أ ف ب)

غادر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، المستشفى، بعد ثمانية أيام من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ، بحسب ما أكد طبيبه الخاص، ليوبولدو لوكي.

وخرج مارادونا من عيادة أوليفوس في بوينوس أيرس، بسيارة إسعاف، بعد فترة وجيزة من إبلاغ لوكي الصحافيين، من أن النجم الأرجنتيني، بات قادراً على العودة إلى المنزل. من المتوقع أن يواصل مارادونا عملية إعادة تأهيله في تيغري، على بعد 30 كيلومتراً إلى شمال العاصمة الأرجنتينية. وخضع مارادونا، الذي احتفل بعيد ميلاده الستين، الشهر الماضي، للعملية الجراحية الأسبوع الماضي، لإزالة ورم دموي في دماغه.

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