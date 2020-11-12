راموس يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر مقرب من المدافع الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، أنه بات قريبا من الرحيل عن النادي لعدم توصله لاتفاق نهائي مع رئيسه فلورنتينو بيريز ومجلس الإدارة بخصوص تمديد عقده.

وصرح كريستوبال سوريا المقرب من سيرجيو راموس بأن مسألة تجديد العقد لا تجري كما يريد قائد ريال مدريد، مما يجعله أقرب للرحيل عن النادي الملكي من البقاء ضمن صفوفه.

وسينتهي عقد راموس مع ريال مدريد صيف 2021، وبالتالي يستطيع "الماتادور" التعاقد مع نادي آخر بعد 49 يوما من الآن، على أن ينتقل إلى صفوفه الصيف المقبل، وذلك حسب قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي يسمح للاعب بالتعاقد مع نادي آخر قبل 6 أشهر من انتهاء عقده.

وقال كريستوبال سوريا المعروف بأنه من كارهي ريال مدريد، ومناصري ناديي إشبيلية وبرشلونة، في تصريحات لبرنامج "التشيرنجيتو" الشهير الذي يقدمه جوسيب بذريرول: "الكلام لن يعجب ريال مدريد، المسألة معقدة جدا".

وأضاف "لا يوجد قرار نهائي وواضح بالنسبة لي، كل ما أريد قوله بأنني أتمنى الأفضل لصديقي، وأعلم أن راموس يرغب بالبقاء في ريال مدريد. رغم ذلك أراه خارج ريال مدريد بنسبة 80%، نسبة استمراره لا تتجاوز 20%".

وأنهى سوريا حديثه بالقول: "المفاوضات معقدة للغاية، فلورنتينو بيريز يبدو أنه الرئيس الوحيد في العالم الذي لا يعلم بأن راموس يستطيع التعاقد مع فريق آخر في غضون 49 يوما، كل رؤساء الأندية في العالم يعلمون ذلك باستثنائه هو. راموس خارج ريال مدريد بنسبة 80%، هذا هو رأيي، وهذه المعلومات التي أعرفها".

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