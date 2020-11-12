بوفون يهنئ رونالدو بمعادلة رقم بوشكاش ويتمنى تخطيه رقم بيليه

المصدر: وكالات

هنأ الدولي الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، الخميس زميله بالفريق كريستيانو رونالدو بمعادلة رقم اللاعب المجري فيرينتس بوشكاش بتسجيل 746 هدفا خلال مسيرته، وذلك بفضل الهدف الذي أحرزه النجم البرتغالي في شباك أندورا، وكتب بوفون على حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي "CR7 العظيم! أهنئك على هذا الانجاز الكبير يا صديقي. 746 هدفا هو رقم كبير. لقد عادلت رقم بوشكاش وعليك حاليا معادلة رقم بيليه".

وسجل رونالدو، الذي أحرز 6 أهداف مع البيانكونيري هذا الموسم، هدفا من رأسية رائعة مع منتخب "البحارة" في شباك أندورا الأربعاء، وكان هذا الهدف هو السادس في المباراة التي انتهت بسباعية نظيفة.

وتمنى الحارس المخضرم للنجم البرتغالي أن يعادل ويتخطى رقم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الذي سجل ما بين ألف و283 وألف و282 هدفا على مدار تاريخه.

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