محمد صلاح يدخل قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ إفريقيا

المصدر: وكلات

نشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، قائمة لأفضل 10 لاعبين في تاريخ قارة إفريقيا، حيث جاء النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، في المركز الثامن.

ودخل محمد صلاح قائمة أفضل اللاعبين في القارة السمراء، وذلك بعد النجاحات التي حققها مع "الريدز" وتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز 2020، وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وتصدر رئيس ليبيريا الحالي، جورج وايا، المهاجم السابق لفريق ميلان الإيطالي واللاعب الإفريقي الوحيد الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 1995، ترتيب أفضل لاعبي قارة إفريقيا، وتلاه في المرتبة الثانية أسطورة الكاميرون السابق صامويل إيتو، الفائز بـ3 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما اكتفى المهاجم السنغالي ساديو ماني زميل صلاح في ليفربول، بالمركز العاشر ضمن القائمة.

وفيما يلي ترتيب أفضل عشرة لاعبين في تاريخ إفريقيا وفقا صحيفة "ذا صن":

1- جورج وايا (ليبيريا)

2- صامويل إيتو (الكاميرون)

3- ديديه دروغبا (كوت ديفوار)

4- عبيدي بيليه (غانا)

5- يايا توريه (كوت ديفوار)

6- روجيه ميلا (الكاميرون)

7- نوانكو كانو (نيجيريا)

8- محمد صلاح (مصر)

9- مايكل إيسيان (غانا)

10- ساديو ماني (السنغال).

ويقدم محمد صلاح أداء مميزا وأرقاما قياسية، منذ انضمامه إلى صفوف ليفربول في صيف 2018 من روما، وحتى الآن، حيث أحرز النجم المصري 81 هدفا في 116 مباراة، بقميص "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

واقترب محمد صلاح من معادلة رقمي النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي إدين هازارد في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ نجح في الوصول إلى هدفه رقم 83 في 129 مباراة في "البريمير ليغ" منها هدفان بقميص تشيلسي في 13 مباراة.

وكشفت صحيفة "ذا تايمز" أن صلاح بهذا العدد من الأهداف أصبح على بعد هدفين فقط من تخطي السجل التهديفي رونالدو مع مانشستر يونايتد في الفترة من 2003 وحتى 2009، وعددها 84 هدفا، في 196 مباراة، أي أكثر مما لعبه المصري الدولي بـ 67 مباراة حتى الآن.

وعلى بعد 3 أهداف فقط من تخطي عدد ما سجله جناح تشيلسي السابق في الدوري الإنجليزي، إدين هازارد، حيث وقف عدد أهداف البلجيكي عند الرقم 85 في 245 مباراة قبل الانتقال في صيف العام الماضي، إلى ريال مدريد.

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