17 يناير 2021 الموعد المقترح لانتخابات برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن الموعد المحتمل لانتخابات برشلونة.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، ومجلسه، قد تقدموا باستقالتهم من إدارة النادي، وتولى كارلوس توسكيتس المسؤولية بشكل مؤقت، لحين إجراء انتخابات مبكرة.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فقد تجري الانتخابات الرئاسية لبرشلونة يوم الأحد، 17 يناير 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن التاريخ المختار للدعوة لعقد انتخابات هو 20 ديسمبر 2020.

ومع ذلك أوضحت الصحيفة أن الانتخابات يمكن أن تُجرى في 16-17 يناير أو 23-24 أو 30-31 من الشهر نفسه، وبالتالي سيكون هناك فترة كافية بين الاستدعاء ويوم التصويت.

وأضافت الصحيفة، أنه إذا تمت الدعوة لإجراء الانتخابات في 17 يناير فسيتيح هذا الوقت المساحة لمجلس الإدارة الجديد للمشاركة في الانتقالات الشتوية، التي ستنتهي في 31 يناير 2021.

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