العين يوضّح سبب رفضه سفر لابا للانضمام لمنتخب بلاده

المصدر: العين - البيان الرياضي

أوضح ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، أن سبب منع النادي لسفر المهاجم التوغولى لابا كودجو، للانضمام إلى منتخب بلاده لمواجهتي مصر يومي 14 و17 الجاري لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 يعود إلى أن اللاعب تعرّض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة النصر السعودي بدوري أبطال آسيا، وهو لاعب مهم ويعتبر أغلى لاعب بالدوري الإماراتي.

وقال في تصريحات نقلتها عنه قناة «أون تايم سبورتس»: من حق اللاعب أن يمثّل بلاده وهو أمر يدعو للفخر، غير أن الظروف حالياً تغيّرت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والاتحاد الدولي أعطانا الحق في اللوائح أن تمنع الأندية لاعبيها من السفر خاصة إن كانت قواعد الحجر الصحي تلزم المسافر للمكوث 14 يوماً في العزل مثلما يحدث في الدولة، ومن حق النادي منع سفر اللاعب كونه سيغيب فترة طويلة بعد عودته بسبب الحجر الصحي.

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