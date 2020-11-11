راموس يقترب من لقب " عميد لاعبي أوروبا"

المصدر: البيان الإلكتروني

يقترب المدافع الإسباني سيرجيو راموس من تحقيق لقب "عميد لاعبي أوروبا"، مما يجعله على موعد مع التاريخ من جديد، عندما يلتقي المنتخب الأسباني نظيره الهولندي الليلة ودياً في أمستردام، حيث سيستهدف معادلة رقم الأسطورة الإيطالية جيانلويجي بوفون في عدد المباريات الدولية، وفقاً لصحيفة " آس" الأسبانية.

وينوي سيرجيو راموس اللعب مع المنتخب الإسباني حتى نهائيات كأس العالم 2022، وهو ما قد يجعله يصل إلى أكثر من 200 مباراة مع إسبانيا، وينفرد بالرقم العالمي كأكثر لاعب خوضاً للمباريات الدولية.

وإذا شارك راموس ضد هولندا، سيصل إلى مباراته 176 مع إسبانيا، ليعادل الرقم القياسي الأوروبي الذي يحتفظ به حالياً بوفون.

ويملك راموس فرصة تجاوز بوفون والانفراد بالرقم خلال فترة التوقف الدولية الحالية، في حال خوضه أيضاً مواجهتي سويسرا، وألمانيا الأسبوع المقبل في دوري الأمم.

ووفقاً لإحصائيات الفيفا الرسمية، إذا لعب راموس الليلة ضد هولندا، ويوم السبت أمام سويسرا سيصل إلى مباراته 177مع إسبانيا، ما سيجعله يتجاوز بوفون كأكثر لاعب أوروبي خوضاً للمباريات الدولية، وعلى المستوى العالمي، سيعادل رقم المدافع المكسيكي كلاوديو سواريز.

يذكر أن الرقم القياسي العالمي العام لأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية، يحتفظ به النجم المصري أحمد حسن بـ184 مباراة دولية، يليه العماني أحمد مبارك (179)، والسعوديان محمد الدعيع، وبدر المطوع (178).

عقد راموس

وفي سياق قريب كشف تقرير صحفي إسباني عن تطور جديد بشأن مستقبل سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد راموس مع النادي الملكي في صيف 2021، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإنه لم يحدث أي اتصال جاد بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وراموس من أجل التجديد حتى يوم الجمعة الماضي.

وأشار إلى أن إدارة ريال مدريد لا زالت تصر على العرض الذي قُدم لراموس سابقًا، بالتجديد مع الميرنجي لمدة موسم واحد فقط.

وذكرت تقارير صحفية أن مدة العقد وراء إيقاف عملية تجديد راموس منذ الموسم الماضي، حيث يرغب اللاعب في التوقيع لأكثر من موسم، بينما تتمسك الإدارة بمنحه عامًا واحدًا فقط.

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