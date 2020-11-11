مارادونا يتعافى بعد جراحة في الدماغ

المصدر: (بوينوس ايرس - أ ف ب)

يتعافى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا بشكل جيد بعد خضوعه لعملية جراحية في الدماغ الثلاثاء الماضي وقد يغادر المستشفى خلال الأسبوع الحالي كما ذكر طبيبه أمس. وخضع مارادونا الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 60 الشهر الماضي لعملية جراحية لإزالة ورم دموي في دماغه.

وقال طبيب مارادونا الخاص ليوبولدو لوكي «صحة دييغو في تحسن مستمر ونحن نفكر في مغادرة المستشفى على أن يحصل هذا الأمر قريباً».

وبدا مارادونا الذي حجر نفسه في منزله لمدة أسبوعين بعد أن عانى أحد مرافقيه من عوارض فيروس «كورونا»، شاحباً خلال ظهوره الوجيز في 30 أكتوبر لدى احتفاله بعيد ميلاده الـ60 في ملعب خيمنازيا اي اسغريما النادي الذي يشرف على تدريبه في الدرجة الأولى الأرجنتينية، وكان يعاني صعوبة في المشي ولم يمكث لمتابعة مباراة فريقه.

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