رونالدو جاهز للمشاركة مع المنتخب البرتغالي

المصدر: أ ف ب

أكد مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم فرناندو سانتوس أن قائده نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو جاهز للمشاركة مع بلاده في مباراة الغد الأربعاء الودية ضد أندورا، إضافة إلى المباراتين الأخريين في دوري الأمم الأوروبية ضد فرنسا بطلة العالم ووصيفتها كرواتيا.

وقال سانتوس إن رونالدو "تمرن طبيعياً مع زملائه، وبالتالي إذا أردت ذلك (إشراكه)، هو جاهز لخوض المباريات الثلاث المقبلة"، كاشفاً أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات "لا يشعر بأي أوجاع. أعلم منذ الأحد بأنه لا يعاني من أي مشكلة، ولا شيء يمنعه من التمرن بشكل طبيعي".

وخرج رونالدو الأحد من الملعب قبل ربع ساعة على نهاية مباراة فريقه يوفنتوس مع مضيفه لاتسيو (1-1) في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي، بعدما تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن.

وبعد الحجر الصحي الناجم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ما حرمه المشاركة في أربع مباريات مع يوفنتوس، إحداها ضد غريمه السابق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في برشلونة الإسباني (صفر-2) في دوري أبطال أوروبا، عاد رونالدو الى فريق "السيدة العجوز" في المباريات الثلاث الأخيرة وسجل ثلاثة أهداف.

وسيلتقي ابن الـ35 عاماً ورفاقه في المنتخب البرتغالي بطل أوروبا وبطل النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، الأربعاء مع أندورا في لشبونة التي تحتضن أيضا مباراة السبت ضد فرنسا ضمن منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول للبطولة القارية، قبل الانتقال إلى سبليت لمواجهة كرواتيا بعدها بثلاثة أيام.

وقبل جولتين من انتهاء دور المجموعات، تتصدر البرتغال المجموعة برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، وهو نفس رصيد فرنسا الثانية، فيما تحتل كرواتيا المركز الثالث بثلاث نقاط فقط أمام السويد التي لم تحصد أي نقطة حتى الآن.

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