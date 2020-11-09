ميسي وأجويرو وراموس صفقات مجانية في صيف 2021

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تحاول الأندية إنفاق مبالغ كبيرة من المال على التعاقدات، خاصة في ظل الظروف المالية الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا، ولعل الطريقة الأكثر فاعلية للقيام بذلك، هي من خلال التعاقد مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم.

وسيكون صيف 2021، من مواسم الانتقالات نادرة الحدوث، من حيث توفر عدد اللاعبين والنجوم المميزين، والمتاح انتقالهم في صفقات حرة، ومنهم على سبيل المثال ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو وسيرجيو راموس، حسب ما أشار موق "توك سبورت".

ويعد ليونيل ميسي (32 سنة)، أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق في الفترة الحالية، ووصل بالفعل إلى سنته الأخيرة من عقده مع برشلونة، وبعد إثارة خلال الصيف الماضي، عندما كشف عن عزمه على الرحيل عن النادي الاسباني، وسيكون من المثير للاهتمام، معرفة ما إذا كان لا يزال حريصاً على المغادرة في عام 2021، وفي هذه الحالة سيكون مجاناً إذا أراد الرحيل إلى مانشستر سيتي.

وديفيد ألابا سيكون في التاسعة والعشرين من عمره، عندما ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ، وبعد فوزه بكل شيء على مستوى النادي، يمكنه أن يتطلع ليرى ما هو غير ذلك في نادي آخر.

وجانلويجي دوناروما، والذي لعب لأول مرة في الفريق الأول لميلان عام 2015، لكنه لا يزال يبلغ من العمر 21 عاماً فقط، وسيرجيو أجويرو (32 عاماً)، كان مع مانشستر سيتي لأكثر من تسع سنوات، وهو أفضل لاعب في تاريخه، وفاز بالعديد من الألقاب المحلية، لكن دوري أبطال أوروبا، ما يزال حلمه الأغلى.

وارتبط الهولندي جورجينيو فينالدوم (29 سنة)، ارتباطاً وثيقاً بالانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي، لكنه قرر أن يقضي العام الأخير من عقده في آنفيلد، ولعب أنجيل دي ماريا (32 عاماً)، في ريال مدريد ومانشستر يونايتد، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان منذ 5 سنوات.

وفاز سيرجيو راموس: (34 سنة)، بخمسة ألقاب في الدوري، وأربع بطولات دوري أبطال أوروبا خلال 15 عاماً مع ريال مدريد، وجيروم بواتينج (32 عاماً)، والذي لعب قلب دفاع مع بايرن ميونيخ منذ رحيله عن مانشستر سيتي في 2011.

كما سيكون مسعود أوزيل، المنبوذ من أرسنال، متاحاً بدون مقابل، كما سيكون نجم مانشستر يونايتد خوان ماتا، ويقول كيا جورابشيانو كيل كرة القدم، إنه لا يوجد فائزون في ملحمة أرسنال وأوزيل، ويؤكد على ضرورة مغادرة اللاعب الألماني للنادي الإنجليزي.

ويعيش جيسي لينجارد هو أيضاً عامه الأخير في أولد ترافورد، وسيكون مهاجم وست هام، ميخائيل أنطونيو، في طريقه للخروج من النادي بدون مقابل في نهاية يونيو المقبل.

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