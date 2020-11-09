استياء داخل غرف ملابس ريال مدريد بسبب زيدان

المصدر: البيان الإلكتروني

واصل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الاعتماد على سياسة التناوب بين اللاعبين خلال مباريات الموسم الجاري، حتى الخسارة ضد فالنسيا، وقرر الدفع بمارسيلو وإيسكو بدلًا من ميندي وكروس.

وتلقى ريال مدريد هزيمة قاسية على يد فالنسيا، برباعية مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب ميستايا بالأسبوع التاسع من الليغا.

وبحسب صحيفة "ماركا" فإن قرار زيدان بالدفع بمارسيلو وإيسكو فاجأ الجماهير والإدارة وكذلك اللاعبين داخل غرف الملابس الذين لم يفهموا تماما بعض قرارات زيدان.

وقال المدرب في نهاية مواجهة فالنسيا أنه ليس لديه تفسيرا للمباراة، وهو الشعور نفسه لدى اللاعبين الذين حللوا المباريات السابقة خاصة الخسارة من قادش في الدوري وشاختار الأوكراني في دوري الأبطال، واللذان شارك فيهما مارسيلو وإيسكو.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين يعرفون من هو يؤدي بشكل جيد ومن ليس في أفضل حالاته، لهذا السبب لم يفهموا الغياب في التشكيلة الأساسية للاعبين مثل كروس وميندي لصالح مارسيلو وإيسكو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية على أنه لا يزال احترام الفريق تجاه زيدان كاملاً، لكن بعض لاعبيه لم يفهموا أسباب التغيير في التشكيل أمام فالنسيا وأن لاعب مثل ميندي تم استبعاده من التواجد مع منتخب بلاده في فترة التوقف، مما تسبب في الشعور الاستياء لعدم مشاركته والخسارة الثانية في الدوري.

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