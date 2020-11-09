يوفنتوس يفكر في بيع رونالدو لهذا السبب!

المصدر: إعداد - إيهاب زهدي

يرغب يوفنتوس، في التخلص من نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بطرح عقده للبيع خلال الصيف المقبل، بعد أن وصفه المدير الفني الحالي أندريا بيرلو، بأنه "أناني"، وفي ظل تكلفة راتبه الأعلى 5 مرات من زميله الأعلى أجراً بالفريق باولو ديبالا، وهو ما يمكن أن يمثل مشكلة كبيرة خلال الوباء الحالي.

ويحصل رونالدو البالغ من العمر 35 عاماً، والذي انضم إلى بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي من ريال مدريد عام 2018، على 28 مليون جنيه إسترليني سنوياً في يوفنتوس، أي خمسة أضعاف أجر زميله الأعلى أجراً باولو ديبالا.

ووفقًا لموقع "سبورت"، فإن يوفنتوس حريص على الحصول على الأموال من عقده، ويتطلع النادي الإيطالي إلى بيع عقد النجم البرتغالي المستمر حتى يونيو 2022، بدلاً من تمديده، إذ رغم تسجيل رونالدو مرة أخرى في نهاية الأسبوع ليتعادل يوفنتوس 1-1 مع لاتسيو، وهو الهدف السادس للبرتغالي في الموسم حتى الآن، لكنه تعرض لانتقادات في الآونة الأخيرة من مدربه أندريا بيرلو.

وبعد فوز يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا على فيرينكفاروس الأسبوع الماضي، انتقد لاعب خط الوسط الإيطالي السابق ومدرب الفريق حالياً، مهاجمه لكونه أنانياً، مما أدى إلى أدائهم، وبدا بيرلو غير سعيد بأداء المهاجمين في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وقال: "أتحدث مع لاعبي فريقي كثيراً، لكنهم يتخذون القرارات عندما يكونون على أرض الملعب، وكان من الممكن أن يكونوا أقل غروراً، وأن يقتلوا المباراة مبكراً، ونحن نلعب مع مهاجمين، بالإضافة إلى نجمين، وبمجرد أن نجعل الجميع في حالة جيدة، يمكننا تقييم من نستخدمه، وحتى الآن، لم يكن كل شخص بنسبة 100%، لذلك كان من الطبيعي تدويرهم وترك واحد خارج الملعب".

وأكد بيرلو أن إصابة رونالدو، أجبرته على تغييره خلال التعادل مع لاتسيو في روما، إذ خرج اللاعب رقم 7، بضربة في الكاحل، وشوهد وهو يربط قدمه بكيس ثلج خلال المراحل الختامية من المباراة، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيرتبط بالبرتغال خلال فترة التوقف الدولية، وتم التأكيد على أن زميله ديبالا لن ينضم إلى منتخب الأرجنتين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز