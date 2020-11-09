محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان الإلكتروني

رفع النجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول رصيده إلى 8 أهداف فى الدورى الإنجليزي، بعد أن سجل هدف الريدز أمام مانشستر سيتي في المباراة التى أقيمت على "ملعب الاتحاد" وانتهت بالتعادل 1-1 فى الجولة الثامنة للدورى الإنجليزى "البريميرليغ".

ووصل محمد صلاح إلى تسجيل هدفه العاشر هذا الموسم في مختلف المسابقات، ليحقق هذا الإنجاز للموسم السادس على التوالي.

وبذلك يحتل محمد صلاح صدارة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف بالمشاركة مع كل من، دومينيك كالفيرت-لوين مهاجم إيفرتون، والكورى الجنوبى هيونج-مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير، وجيمى فاردي مهاجم ليستر سيتى.

ويأتى فى المركز الخامس برصيد 7 أهداف، كل من باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد وهارى كين مهاجم توتنهام.

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