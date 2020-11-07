إيفرا يطالب برحيل إدارة مانشستر يونايتد قبل إقالة سولشاير

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

دافع باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد السابق، عن مدرب الفريق جونار سولشاير، والذي يتعرض لانتقادات حادة حالياً، بعد سلسلة من الخسائر المتتالية، ليحتل الفريق المركز الخامس عشر، واقترح اللاعب إقالة مجلس إدارة النادي، ودعا اصدقاءه بالرحيل عن النادي إذا تمت إقالة المدرب.

وكتب إيفرا الظهير الأيسر السابق لمانشستر يونايتد، والذي لعب مع سولشاير في موسم 2006-2007، عبر حسابه الشخصي في انستغغرام: "مدير جديد، ماذا عن مجلس إدارة جديد؟"

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن سولشاير، قاد مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكان من المتوقع أن يحظى بدعم في سوق الانتقالات من قبل "الشياطين الحمر"، إلا أن التوقيع مقابل 40 مليون جنيه إسترليني مع دوني فان دي بيك، لم يؤتي ثماره بعد، بينما طغت خطوة فاشلة لجناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو على الصيف، وأدت إلى انتقادات لنائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد لعدم جلبه صفقة استحواذ.

وتضمنت التعاقدات الرئيسية الأخرى لليونايتد، التوقيع مقابل 11.6 مليون جنيه إسترليني من الظهير الأيسر لنادي بورتو البرتغالي أليكس تيليس، والتعاقد مع إدينسون كافاني، والذي أطلق سراحه من قبل باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

وانتقد إيفرا، سياسة الانتقالات غير المفيدة لمانشستر يونايتد خلال الصيف الماضي، مع التركيز بشكل خاص على الصفقة الباهظة بالتعاقد مع البديل فان دي بيك، وقال: "نحن نتحدث عن فان دي بيك، ولا شيء ضد هذا الطفل، ولكن لماذا اشتريناه؟، إنه يشاهد المباراة من المنصة في كل مباراة، ولسنا بحاجة إليه، وهذه هي الحقيقة".

ورغم من البداية السيئة للموسم، والتي شهدت فشل يونايتد في الفوز بأي من مبارياته الأربع الأولى على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى على الإطلاق، كان سولشاير إيجابياً بشأن مستقبله في أولد ترافورد، وقال أمس الجمعة: "أجريت دائماً حواراً جيداً للغاية مع إدارة النادي، والتي أظهرت قيادة قوية منذ أن جئت، وهناك دائمًا ضغوط وتوقعات مطلوبة، لكنني نشأت هنا وتعلمت كيفية التعامل مع الأوقات الجيدة والسيئة".

وأضاف: "أنا بخير. ليس عليك أن تكون سعيدًا لتبقى إيجابياً لأنك تعلم أنه في الأيام الصعبة في الحياة، سيكون هناك أيام أفضل قادمة، وأنا لا أنظر إلى نتيجة أو نتيجتين وأقع مثل بيت من ورق، إنها نكسة بالتأكيد، لكن منذ وقت ليس ببعيد كنا أفضل عندما تغلبنا على لايبزيغ وباريس سان جيرمان".

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