نادال يقترب من لقبه الأول في باريس للأساتذة

المصدر: أ ف ب

واصل الإسباني رافائيل نادال المصنف أولا مسيرته الناجحة في دورة باريس للتنس، بتأهله إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه أمس الجمعة بصعوبة على مواطنه بابلو كارينيو بوستا الـ15 عالميا.

وبعد خسارته المجموعة الأولى 4-6، حسم نادال المجموعتين الأخيرتين لصالحه 7-5 و6-1 لينتقل إلى المربع الذهبي من البطولة التي تعتبر آخر دورات الماسترز للألف نقطة، حيث سيواجه الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعا، والذي تخطى الجمعة السويسري ستان فافرينكا 6-3 و7-6 (7/1)، ووصل إلى نصف النهائي للمرة الأولى

وبعيد فوزه قال نادال البالغ 34 عاما: "أعتقد أنني بدأت في العودة إلى التحسن في المجموعة الثالثة، المشكلة هي أنه (كارينيو) كان يلعب بشكل جيد، لذلك كان يفوز بإرسالاته بشكل مريح للغاية، وعندما يحدث ذلك تكون قادرا على اللعب بطريقة هجومية أكثر".

وبات نادال، الذي يشارك في أول دورة له منذ فوزه ببطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي، قريبا من معادلة رقم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في حال فوزه باللقب (36 لقب في بطولات الماسترز).

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