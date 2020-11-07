كاف يقر حزمة إجراءات جديدة لمباريات تصفيات أفريقيا بسبب كورونا

المصدر: (د ب أ)

أعلنت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن حزمة من الإجراءات الجديدة قبل استئناف مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 .

وقال كاف في بيان رسمي عبر موقعة الرسمي يوم الجمعة إن هناك مجموعة من القواعد الصادرة عن اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية، وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، تتعلق بشكل خاص بشروط إقامة المباريات وعدد التبديلات المصرح بها وشروط تأجيل أو إلغاء المباريات.

وأضاف أن هناك بعض الحالات غير المنصوص عليها في لائحة إجراءات مواجهة فيروس كورونا سيتم اعتبارها حالات استثنائية، والتي ستقررها اللجنة المنظمة للمسابقة.

وأوضح أنه يجب خوض المباريات وعدم تأجيلها إذا كان الفريق يمتلك ما لا يقل عن أحد عشر (11) لاعبًا (من بينهم حارس مرمى) وأربعة (4) بدلاء، وإذا لم يتمكن الفريق من السفر إلى البلد المضيف أو مكان المباراة بسبب أي قيود سفر أو قيود أخرى تتعلق بفيروس كورونا فسيتم اعتبار الفريق المعني خاسراً للمباراة بنتيجة 2-0.

وتابع أنه في حال إقامة المباراة "... سيتم السماح بعدد التبديلات المصرح بها وهي خمسة (5) لاعبين لكل فريق، كذلك ستتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء هذه التبديلات خلال المباراة".

وقال :" وفقا لبروتوكول مواجهة كورونا فأنه يجب خوض جميع المباريات بدون جمهور ولكن إذا أرادت حكومة الاتحاد المضيف حضور الجماهير، فسيتعين على الاتحاد المعني الحصول على موافقة كاف أولاً".

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