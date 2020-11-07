إيقاف النزيف.. شعار «البارسا» أمام بيتيس

يسعى برشلونة إلى وضع حد لنزيف النقاط في «الليغا»عندما يستضيف ريال بيتيس اليوم في الجولة 9 من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما يأمل ريال مدريد لمواصلة الصحوة في ضيافة فالنسيا غداً.

ويأمل كومان مدرب «البارسا» أن يظهر ميسي بمستواه القديم، ويعود لتسجيل الأهداف في كل المباريات، وتلقى الفريق دفعة معنوية كبيرة بعودة حارسه العملاق الألماني مارك تير شتيغن بعد غياب طويل بسبب عملية جراحية في الركبة. وحصد برشلونة 8 نقاط فقط من مبارياته الست الأولى بالدوري، وفشل في الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة، وهي أسوأ بداية له منذ موسم 2002/‏‏‏2003.

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