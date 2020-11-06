بالوتيلي يتدرب مع نادي إيطالي درجة رابعة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يتدرب ماريو بالوتيلي، مع فريق فرانشاكورتا، وهو نادي شبه محترف في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي، بعد رحيله عن بريشيا نهاية الموسم الماضي، وينتظر مهاجم مانشستر سيتي وليفربول السابق، عرضاً جديداً خلال الانتقالات الشتوية المقبلة لمواصلة مسيرته الكروية.

ورحل بالوتيلي (30 سنة)، عن بريشيا بدون تفعيل مد العقد سنة إضافية تلقائياً، وغادر النادي بالتراضي وأصبح لاعب حر، بعد هبوط النادي إلى دوري الدرجة الثانية بإيطاليا، والذي عاد إليه اللاعب موسم 2019-2020، لكنه فشل في إبقائه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي كما كان مأمولاً.

وذكرت صحيفة "بريشياوجي" في بريشيا، أن بالوتيلي صديق لأليساندرو بيرتازولي ويوجينيو بيانشيني، وهما لاعب ومدير رياضي في نادي فرانشاكورتا، واللذان وجها له الدعوة للتدريب مع النادي، انتظاراً لتلقي عرضاً مناسباً لمواصلة مسيرته الكروية.

ولطالما كان بالوتيلي شخصية مثيرة للجدل، بعدما قضى أربعة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي وليفربول، كما لعب لميلان وإنتر ميلان ونيس، ولعب 36 مباراة مع المنتخب الإيطالي، وآخر مرة لعب فيها مع منتخب بلاده عام 2018، عندما استدعاه روبرتو مانشيني، لأول مرة بعد غياب 4 سنوات.

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