برشلونة يعرض 5 لاعبين للبيع في يناير بسبب الأزمة المالية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

طرح برشلونة، عقود لاعبيه الخمسة عثمان ديمبيلي، صمويل أومتيتي، مارتن برايثويت، كارليس ألينا وجونيور فيربو، للبيع في يناير المقبل، في محاولة لإيجاد حلول لإنقاذ النادي الاسباني العريق من أزمة مالية متوقعة.

ويعاني برشلونة حالياً من مشاكل مالية كبيرة، ويحتاج إلى خفض فاتورة الرواتب الضخمة بنحو 171 مليون جنيه إسترليني، وستكون إحدى الطرق التي يتطلع إليها برشلونة لفعل ذلك، هي بيع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بينما تشير تقارير صحفية، إلى أن برشلونة ما يزال حريصاً على التعاقد في يناير 2021، مع إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، وممفيس ديباي مهاجم ليون، وهو الأمر الذي لا يمكن تنفيذه في ظل الوضع المالي الحالي للفريق، بدون اللجوء إلى بيع عقود عدداً من النجوم.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، يعتبر كل من ديمبيلي وأومتيتي وألينا وفيربو وبريثويت، المرشحين الأقوى للمغادرة، إذ لعب ديمبيلي، وهو أكثر من لعب تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان من بين هذه المجوعة، في 258 من أصل 810 دقيقة.

ويعاني اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، من الإصابات منذ انضمامه إلى برشلونة في عام 2017، لكنه سيحصل على أعلى رسوم مع اهتمام مانشستر يونايتد بخدماته خلال فترة الصيف المتأخرة، فيما فشل زميله المهاجم برايثويت، في إقناع كومان بالتدريب مع النادي.

ومثل ديمبيلي، سيحقق أومتيتي الأموال التي تشتد الحاجة إليها إذا تم بيع عقده، لكن الأندية حتى الآن تتردد في التعاقد معه في ظل سجل إصابات قلب الدفاع، وكان نادي ليون، حريصاً على التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، لكن أتعابه وأجوره كانت حجر عثرة.

بينما بالكاد لعب فيربو وألينا، وظهر الأول مرتين في دوري أبطال أوروبا كبديل، بينما لعب ألينا مرة واحدة، ويسمح برشلونة لألينا بالرحيل فقط بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.

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