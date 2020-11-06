إبراهيموفيتش يلمح لرغبته في التراجع عن اعتزاله الدولي

المصدر: وكالات

أكد يان أندرسون مدرب المنتخب السويدي لكرة القدم، أن عودة زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي إلى صفوف المنتخب مستحيلة.

ونشر إبراهيموفيتش البالغ 39 عاما مؤخرا صورة له بقميص المنتخب السويدي، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" وكتب عليها: "لم أرك منذ وقت طويل".

ويعود آخر ظهور لإبراهيموفيتش بقميص السويد إلى 22 يونيو عام2016، في آخر مباريات بلاده ببطولة يورو 2016.

وصرح أندرسون: "أخبرني البعض أن هناك خطة وراء هذه الصورة. لكنني لا أفهم ما تعنيه، ولا أريد أن بذل الكثير من الجهد في هذا الأمر".

وأضاف: "مرت 4 سنوات ونصف منذ إعلان إبراهيموفيتش إنهاء مسيرته الدولية، وتحدثنا عن ذلك عقب بطولة أوروبا".

وأتم: "أكن احتراما كبيرا لزلاتان، تماما مثل العديد من اللاعبين الآخرين الذين اتخذوا نفس القرار، لكن الموضوع مغلق بالنسبة لي".

ويتصدر إبرا ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 7 أهداف، وساهم بشكل كبير في انطلاقة ميلان المميزة هذا الموسم حيث يتصدر "الروسونيري" ترتيب فرق "الكالتشيو" برصيد 16 نقطة (5 انتصارات وتعادل وحيد) بعد مرور 6 جولات من عمر المسابقة.

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