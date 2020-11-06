هدفان عكسيان يقودان أرسنال للفوز 4-1 على مولده في الدوري الأوروبي

المصدر: أ ف ب

ساعد هدفان عكسيان أرسنال في قلب تأخره إلى فوز 4-1 على مولده في المجموعة الثانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس وهز نيكولا بيبي وجو ويلوك الشباك للفريق اللندني.

وعانى أرسنال للتعامل مع ضغط مولده الشرس وتقدم الفريق النرويجي بتسديدة مارتن إلينجسن من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22.

وأدرك صاحب الأرض التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما أرسل إيدي نكتياه تمريرة منخفضة حولها كريستوفر هاوجن بالخطأ في مرماه.

وأهدر المدافع سياد كولاشيناتس فرصة لأرسنال أمام المرمى الخالي لكن الفريق انتزع التقدم في الدقيقة 62 بتمريرة عرضية من ويلوك وضعها شريف سينيان بالخطأ في مرماه.

وبعد ذلك بثماني دقائق جعل بيبي النتيجة 3-1 ثم اختتم ويلوك الأهداف.

ويتصدر أرسنال المجموعة الثانية بتسع نقاط من ثلاث مباريات متقدما بثلاث نقاط على مولده.

ويأتي رابيد فيينا في المركز الثالث بثلاث نقاط بعد انتصاره 4-3 على دانداك.

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