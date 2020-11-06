"هاتريك" يازيجي يقود ليل لإسقاط ميلان بثلاثية بالدوري الأوروبي

المصدر: (د ب أ)\

أوقف فريق ليل الفرنسي سلسلة عدم الخسارة لمضيفه ميلان الإيطالي، التي استمرت في مبارياته الـ24 الأخيرة بمختلف المسابقات، بعدما تغلب عليه 3 / صفر اليوم الخميس في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز سبارتا براغ التشيكي 4 / 1 على مضيفه سيلتيك الأسكتلندي.

وارتقى ليل لصدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه ميلان، فيما احتل سبارتا براغ المركز الثالث بثلاث نقاط، وبقي سيلتيك متذيلا للترتيب برصيد نقطة واحدة.

وارتدى التركي يوسف يازيجي ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز أهداف الفريق الفرنسي الثلاثة.

وافتتح يازيجي التسجيل لليل في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و58.

وتعد هذه هي الخسارة الأولى لميلان في كافة البطولات منذ آذار/مارس الماضي.

من جانبه، حقق سبارتا براغ أول فوز في مشواره بالمجموعة بتغلبه 4 / 1 على سيلتيك.

سجل لوكاس جوليس الهدفين الأول والثاني للفريق التشيكي في الدقيقتين 26 و45على الترتيب، قبل أن يقلص ليج جريفيت الفارق، بتسجيله هدفا لسيلتيك في الدقيقة 65.

وأطلق سبارتا رصاصة الرحمة على آمال سيلتيك في التعادل على أقل تقدير، بعدما أحرز جوليس و لاديسلاف كرييتشي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 77 و90 على الترتيب.

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